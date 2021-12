Naturalisatiedag in Súdwest-Fryslân

SNEEK- Woensdag 15 december wappert de Nederlandse vlag vanaf de toren van de Martinikerk in zowel Sneek als Bolsward vanwege Naturalisatiedag. Deze dag, waarop ook Koninkrijksdag valt, wordt ieder jaar op 15 december gevierd. Het vlaggen op beide torens is ook dit jaar in Súdwest-Fryslân het enige uiterlijk vertoon op deze bijzondere dag waarop aandacht is voor nieuwe Nederlanders in de gemeente.

Als een buitenlander officieel Nederlands staatsburger wordt, is dat reden voor een feestje. In Súdwest-Fryslân gebeurt dit normaal gesproken maandelijks, met een feestelijke ceremonie in het Bestjoershûs in Sneek. Dergelijke bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen, niet mogelijk. “It is fansels tige spitich dat dit no ek dit jier net kin”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. “It binne altyd bysûndere gearkomsten mei tankbere minsken, dy’t hast sûnder útsûndering drege tiden meimakke hawwe. Se binne bliid dat se hjir in plak krigen hawwe.”

Geen bijeenkomsten

Nu er geen bijeenkomsten mogelijk zijn, wil Súdwest-Fryslân toch aandacht schenken aan het feit dat de gemeente dit jaar 209 nieuwe Nederlanders mocht verwelkomen. De meesten van hen kregen een uitnodiging om de officiële verklaring, waaruit blijkt dat ze Nederlander zijn geworden, persoonlijk in ontvangst te nemen. Tijdens een mini-ceremonie werd de verklaring van verbondenheid afgelegd en werden de officiële papieren overhandigd.

Tijdens de aanvraagprocedure wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en stilgestaan bij de rechten (bijvoorbeeld stemrecht) en plichten (bijvoorbeeld voldoende ingeburgerd zijn) die bij het Nederlanderschap horen.