Nationale Vogelweek in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

OUDEMIRDUM – Van 6 tot en met 14 mei organiseert Vogelbescherming Nederland samen met vele vrijwilligers en collega organisaties de Nationale Vogelweek. Het is een week vol vogelactiviteiten, waarvan er ook een aantal in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân plaats zullen vinden.

Op woensdag 10 mei kun je met VBN/Sovon gids Marten Wesselius mee op een excursie door de Workumerbinnenwaard. Een wandeling over de openbare weg die deelnemers door de omliggende polders voert waar weidevogels en ganzen prachtig te zien zijn zonder ze te verstoren.

Op zaterdag 6, zondag 7 en dinsdag 9 mei organiseert NVB/Sovon gids Martin Wesselius een aantal fietsexcursies langs de verschillende kliffen aan de IJsselmeerkust.

De vogelexcursies sluiten aan bij de lopende interactieve tentoonstelling van Vogelbescherming over De Stern in Bezoekerscentrum Mar & Klif. Het Bezoekerscentrum is tevens startpunt van de fietsexcursies.

Meer informatie is te vinden op www.vogelbescherming.nl/nationale- vogelweek/excursies-vw

Bezoekerscentrum Mar &Klif is geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 – 17:00 uur en op zondag van 13:00 – 17:00 uur.