Nationale Tuin & Klimaat Route officieel van start

SNEEK- Op 3 december is met één druk op de knop de Nationale Tuin & Klimaat Route feestelijk geopend. Het nieuwe landelijke platform waar inwoners, gemeenten en organisaties tuininspiratie kunnen delen en opdoen. Wat is nu een betere inspiratiebron dan de duurzame tuin bij de buren? Naast het platform is er elk jaar op de eerste twee zaterdagen van september het jaarlijkse evenement. Dan bezoeken tuineigenaren elkaar om duurzame ideeën voor hun tuin uit te wisselen. Iedereen kan vanaf nu zijn tuin aanmelden.

Bestrating vervangen voor planten, regenwater opvangen of een ware oase creëren voor bijen en vlinders: een aantal mooie voorbeelden van verduurzaming in de tuin. De Tuin & Klimaat Route vormt een onafhankelijk platform waar inwoners, organisaties en gemeenten de mogelijkheid krijgen elkaar op te zoeken en hun ideeën met elkaar te delen. De website biedt alle ruimte voor inspireren en geïnspireerd raken.

Alle tuinen zijn welkom

“Je kunt als inwoner al klein beginnen met weghalen van tegels en daar bloemenzaad strooien of door regenwater op te vangen met een regenton”, vertelt Iris van den Hurk van de organisatie. Daarnaast kunnen niet alleen privétuinen meedoen, maar ook publieke buitenruimten of gemeenschappelijke wijktuinen. “Alle soorten duurzame tuinen en projecten zijn van harte welkom!”.

Het platform borduurt voort op de succesvolle formule van de Nationale Duurzame Huizen Route. Een platform dat al 10 jaar zorgt voor inspiratie op het gebied van het verduurzamen van de woning.

Lancering

De Tuin & Klimaat Route is geopend in de regio Vallei en Veluwe en is beschikbaar in heel Nederland. De route is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Platform Duurzaam Nederland en het Manifest Vallei en Veluwe. Het Manifest is een samenwerking tussen 28 gemeenten, twee provincies en het Waterschap. Bob Bergkamp, bestuurder in de manifest regio: “We zijn er van overtuigd dat praktische voorbeelden stimulerend werken”.

Eigen tuin aanmelden

Wie mee wil doen aan de Tuin & Klimaat Route kan zijn tuin of gemeentelijk project aanmelden via: www.tuinenklimaatroute.nl