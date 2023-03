Nationale Pannenkoekdag voor de leerlingen van it Wrâldfinster en St Jozefschool in Heeg: Op weg naar verbinding!

HEEG - Vandaag op de Nationale Pannenkoekdag 2023 werd er op It Wrâldfinster en de St. Jozefschool in gezamenlijkheid pannenkoeken gegeten.

Met het oog op de komende fusie tussen beide scholen werd deze dag aangegrepen om de kinderen alvast meer met elkaar in verbinding te brengen en hen alvast te laten wennen aan elkaar. Na de vakantie zullen de scholen in Heeg samengaan in een nieuwe samenwerkingsschool.