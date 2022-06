Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is dinsdag in Sneek

Kom morgen, dinsdag 7 juni tussen 12.00 - 14.00 uur naar het Martiniplein in Sneek en laat het de ombudsman weten. Tijdens de provincietour gaat de ombudsman met zoveel mogelijk bewoners uit Friesland in gesprek.

Hoe ervaar jij de dienstverlening van de gemeente, de Belastingdienst, UWV of een andere overheidsinstantie? Waar loop je tegenaan, is er misschien iets misgegaan? Bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen, uitkering of schuldhulpverlening? De ombudsman hoort graag wat er in Friesland speelt.