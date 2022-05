Nationale ombudsman komt in Sneek

SNEEK-Van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 juni zijn Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en zijn team op tour in de provincie Friesland. Zij gaan daar met inwoners, bestuurders en medewerkers van (overheids)instanties in gesprek. Tijdens deze provincietour wil de Nationale ombudsman een goed beeld krijgen over wat er speelt tussen de inwoners van Friesland en de overheid .

In gesprek met de Nationale ombudsman

Op drie verschillende plekken vertellen de Nationale ombudsman en zijn team wat ze voor Friezen kunnen betekenen. Bij problemen met de overheid helpen ze hen waar mogelijk meteen op weg. Inwoners met vragen kunnen aanschuiven aan de pop-up keukentafel in Sneek, Leeuwarden en Heerenveen.

Reinier van Zutphen: "Samen met mijn collega's kom ik naar Friesland om te horen wat er speelt in de provincie. En waar Friezen tegenaan lopen in hun contact met de overheid. Iedereen die een vraag of klacht heeft over de overheid, nodigen we uit om bij ons langs te komen."

De Nationale ombudsman is te vinden op drie plekken:

Sneek – Martiniplein (7 juni 12.00 – 14.00 uur)

Leeuwarden – Wilhelminaplein (8 juni 12.00 – 14.00 uur)

Heerenveen – Gemeenteplein (9 juni 09.00 – 11.00 uur)

Bekijk hier de video waarin de ombudsman inwoners van Friesland uitnodigt om langs te komen.

Werkbezoeken

Tijdens de tour door Friesland leggen de Nationale ombudsman en zijn team elke dag meerdere werkbezoeken af bij (overheids)instanties. Het gaat om organisaties die veel contact hebben met de inwoners van Friesland. Hun medewerkers kunnen daarom goed vertellen wat er in de provincie speelt. Het team gaat onder andere langs bij het CJIB Leeuwarden, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en gemeente Vlieland.

Provincietour

Veel mensen ervaren de afstand tot Den Haag als groot. Daarom gaat de Nationale ombudsman twee keer per jaar op pad. Steeds naar een andere provincie. Friesland is de elfde provincie die de ombudsman bezoekt. In het najaar van 2022 bezoekt hij Gelderland.

Over de Nationale ombudsman

Wie een probleem heeft met een overheidsinstantie en er met die instantie niet uitkomt, kan terecht bij de Nationale ombudsman. Samen met 230 medewerkers helpt hij mensen op weg en vertelt hij de overheid hoe het beter zou kunnen. De Nationale ombudsman behandelt klachten over de overheid en kan een onderzoek instellen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en wordt benoemd door de Tweede Kamer.