Nationale Fierljep Manifestatie viert 34e editie met 200 deelnemers

Vier finalesprongen

In de finale zit nog een selectiemoment. Na twee rondes blijven alleen de sterkste 24 ljeppers over voor nog twee finalesprongen. Die 24 ljeppers (8 mannen, 4 vrouwen, 4 junioren, 4 jongens en 4 meisjes) gaan dan de strijd aan om de vijf NFM-titels.

Kanshebbers

Favoriet bij de mannen is Rian Baas uit Utrecht. Hij sprong dit jaar al 21,95 meter, de een-na-verste sprong ooit. Ook Nederlands recordhouder Jaco de Groot (22,21 meter) doet mee. Voor Fryslân zijn de broers Galama en Rutger Piersma kanshebber.

Sytse Bokma maakte eerder dit jaar indruk in It Heidenskip met een PR van 21,13 meter. Outsider is oud-kampioen Bart Helmholt uit Noardburgum. Helmholt heeft nog altijd het schansrecord in It Heidenskip in handen (21,64 meter).