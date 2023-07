Nationale Fierljep Manifestatie in It Heidenskip

IT HEIDENSKIP- Fierljepferiening it Heidenskip organiseert zaterdag 5 augustus de jaarlijkse Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) op de fierljepschansen in it Heidenskip. De voorrondes beginnen om 09.30 uur en de finale gaat om 18.30 uur van start. In deze open Nederlandse kampioenschappen fierljeppen proberen alle deelnemers verder dan de finalelimiet te springen om tijdens de finale ’s avonds te strijden om de gewilde NFM-titel.

Tijdens de editie van vorig jaar bleek al dat de vernieuwde fierljepschansen in it Heidenskip voor spectaculaire sprongen kunnen zorgen toen senior Rian Baas uit Gouda in de finale het Heidenskipster schansrecord verbeterde naar 21,69 meter. Maar ook in de dames-, meisjes-, junioren- en jongenscategorieën is het fierljepseizoen al goed op gang gekomen waarbij er nieuwe favorieten zijn opgestaan in zowel Friesland als in Holland. Door de continue ontwikkeling van de sport en de sporters is de kans aanwezig dat er weer nieuwe fierljeprecords verbroken worden.

Het bijzondere aan de NFM-wedstrijd is dat er overdag eerst door de deelnemers een finale-limiet gesprongen moet worden. Hierdoor moeten de springers bewijzen dat ze ook onder druk kunnen springen om zich te plaatsen voor de grote finale.

Naast een hele dag vol met spectaculaire fierljepsprongen is er ook vermaak voor jong en oud. Zo zijn er springkussens en activiteiten voor kinderen. Dit jaar is het thema van de fierljepdag: de bouw. Na de huldiging van de kampioenen is er een gezellig feest met DJ Teake in de feesttent.

Wilt u getuige zijn van een spectaculaire fierljepdag dan bent u zaterdag 5 augustus a.s. van harte welkom op de accommodatie van Fierljepferiening it Heidenskip.