Nationale Fierljep Manifestatie in It Heidenskip

IT HEIDENSKIP - Zaterdag 6 augustus organiseert Fierljepferiening it Heidenskip weer de Nationale Fierljep Manifestatie op de vernieuwde fierljepschansen in it Heidenskip. De voorrondes beginnen om 09.30 uur en de finale begint om 19.00 uur. In deze open Nederlandse kampioenschappen fierljeppen proberen alle deelnemers de finale limiet te springen om tijdens de finale ’s avonds te strijden om de gewilde NFM-titel.

Deze editie van de Nationale Fierljepmanifestatie zal een bijzondere zijn omdat afgelopen jaar de fierljepschansen opnieuw gebouwd zijn. Er zijn aanpassingen aan de constructie gedaan waardoor er een snellere aanloop gedaan kan worden en de stok verder in het water kan staan. Dit leidde dit jaar al tot verre sprongen op de schansen in it Heidenskip. Tijdens de tweekamp tussen Holland en Friesland vorige maand is er zelfs al 21 meter gesprongen door de Workummer Sytse Bokma.

De tweekamp in it Heidenskip is gewonnen door de Friezen maar voor de NFM-titel zijn er veel kanshebbers. In Holland is dit jaar door Rian Baas 21,95 meter gesprongen, de één-na-verste afstand ooit. Ook in de dames, meisjes, junioren en jongenscategorieën zijn er meerdere favorieten die er met de krans vandoor kunnen gaan. Wat het NFM speciaal maakt is dat er eerst een finale-limiet gesprongen moet worden in de voorrondes. Hierdoor moeten de topljeppers bewijzen dat ze ook onder druk kunnen springen. Het belooft een spektakel te worden met grote kans op nieuwe fierljeprecords.

Naast een hele dag vol met spectaculaire fierljepsprongen is er ook vermaak voor jong en oud. Zo zijn er springkussens en activiteiten in het thema: halloween en na de huldiging van de kampioenen is er een gezellig feest met DJ Teake in de feesttent.

Wie getuige wil zijn van een spectaculaire fierljepdag is zaterdag 6 augustus a.s. van harte welkom op de accommodatie van fierljepvereniging “It Heidenskip” in It Heidenskip.