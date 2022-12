Naschoolse activiteiten gestart op de Thomas van Aquinoschool Sneek

Op maandag tot en met donderdag worden voor alle bouwgroepen activiteiten aangeboden. Voor de kleutergroepen is er bijvoorbeeld boek & kunst, proefjeslab, kids dance en boek & taaldrukken. Voor de groepen 3 t/m 5 is er drummen, fun sports, voetballen en werken met hout. Voor de bovenbouw is er extreme sports, drummen en creatief met textiel. Een kind doet 6 weken mee met een naschoolse activiteit. Aan het einde van een blok is een presentatie voor de ouders. Daarna start een nieuw blok met weer verschillende activiteiten. Er wordt hiervoor samengewerkt met lokale aanbieders van (sport)activiteiten.

Voor het aanbieden van de naschoolse activiteiten heeft de Thomas van Aquinoschool subsidie van de gemeente Súdwest-Fryslân en het Old Burger Weeshuis gekregen. Dit betreft een subsidie voor 3 jaar. Volgend schooljaar worden er dagelijks 6 naschoolse activiteiten aangeboden en het jaar daarop nog meer, zodat alle kinderen op school kunnen blijven om naschoolse activiteiten te volgen.