Nard Brandsma wint ljepperij in It Heidenskip

IT HEIDENSKIP - Met een sprong van 20,43 meter heeft Nard Brandsma de zesde wedstrijd in de eerste klasse van het fierljeppen op zijn naam geschreven.

Brandsma ging als nummer vier de finale in, maar in de eindstrijd maakte hij zijn achterstand op Ysbrand Galama goed. Galama ljepte naar 20,36 meter en werd daarmee tweede. Oane Galama eindigde op de derde plaats.



Van der Wal beste vrouw

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Marrit van der Wal. Haar 15,70 meter was voldoende om Tessa Kramer en Femke Brouwer voor te blijven.Germ Terpstra was de grote man bij de junioren. Hij verbeterde zijn pr met een halve meter en pakte met 19,22 meter de overwinning. Tweede was Douwe Abma, Stefan Douma eindigde als derde.Erwin Lefferts was de winnaar bij de jongens (16,18 meter) en Hilde van der Weij (13,88 meter) was het beste meisje.

Bron: Omrop Fryslân