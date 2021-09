Nard Brandsma en Marrit van der Wal winnen FK Fierljeppen

WINSUM- Nard Brandsma is de nieuwe Fries kampioen fierljeppen. De ljepper van Workum sprong zaterdagmiddag op het FK naar 21.29 meter. Bij de dames won Marrit van der Wal uit It Heidenskip met een sprong van 16.24 meter.

Brandsma plaatste zich met de uiteindelijk winnende sprong van 21.29 meter als eerste voor de finale. Dat was ook de verste sprong van het seizoen in Fryslân.

Ysbrand Balama (20.32), Age Hulder (19.71), Oane Galama (19.70) en Sytse Bokma (19.56) mochten ook in de finale springen.

Nat

In die finale werden maar vier geldige sprongen neergezet. Bokma en Hulder kwamen met respectievelijk 15.31 en 15.10 meter niet in de buurt van de eerste plaats. Ysbrand Galama leek in zijn laatste sprong nog wel een gooi te doen naar de titel, maar hij ging op het laatst toch te schuin over en kwam op 20.19 meter. Brandsma sprong zelf nog 18.45 meter.

Daarmee hield hij de eerste plaats. Het zilver was voor Ysbrand Galama met 20.32 meter en het brons ging met 19.71 meter naar Hulder.

Dames

Bij de dames maakten Femke Rispens, Marrit van der Wal en Tessa Kramer in de finale uit wie zich de beste ljepster van Fryslân mag noemen. Rispens zette voor de finale met 16.13 de beste sprong neer.

Met haar eerste sprong in de finale ging Van der Wal daaroverheen met 16.24 meter. Kramer en Rispens haalden dat niet meer. Daarmee ging het zilver naar Rispens en bleef Kramer op de derde plaats.

Junioren

Rutger Haanstra uit It Heidenskip pakte de Friese titel bij de junioren. Hij sprong in de voorronde naar 19.43 meter. Daar kwamen Wisse Broekstra uit Tzummarum en Minne Smit uit Winsum niet meer overheen.

Broekstra pakte met een sprong van 18.80 de tweede plaats. Met 18.77 eindigde Smit op de derde plaats.

Jongens en meisjes

Germ Terpstra uit Tzum was bij de jongens de beste met 17.69 meter. Arend Veenstra uit Surhuizum werd tweede met 17.09 meter en Douwe Abma uit Hommerts behaalde met 16.79 meter de derde plaats.

Bij de meisjes zorgde Inger Haanstra voor de tweede Haanstratitel van de dag. Ze kwam tot een afstand van 13.95 meter. Dat was verder dan Jeltske Terpstra uit Tzum (13.81) en Manon Koehoorn uit Sneek (13.61).