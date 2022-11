Najaarsconcert Oratorium Vereniging Bolsward in de Martinikerk

BOLSWARD - Zondagmiddag 4 december om 15.00 uur voert de Oratorium Vereniging Bolsward Die Schöpfung van Haydn uit onder leiding van dirigente Pauli Yap. Instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het Promenade Orkest Amsterdam. Het concert vindt plaats in de Martinikerk te Bolsward.

De vocale solisten

De verdere bezetting van “Die Schöpfung” bestaat uit de volgende drie vocale solisten: Wendeline van Houten – sopraan, Erik Slik – tenor en Henk Neven – bariton.

Die Schöpfung

In dit prachtige werk wordt de schepping in vele toonaarden muzikaal uitgebeeld. De compositie is een voorloper van de romantische periode, en het scheppingsverhaal leent zich uitstekend voor muzikale expressie. De koorleden hebben dan ook met veel plezier dit werk ingestudeerd. De dirigente zorgde zoals altijd voor de nodige inspiratie en vakkundige begeleiding.

Voor meer informatie kunt u mailen naar secretariaat@ovb-bolsward.nl of kijken op www.ovb-bolsward.nl