Najaarsconcert in IJlst

IJLST- Op zaterdag 5 november organiseert Concordia IJlst een najaarsconcert in De Utherne in IJlst. Tijdens dit concert zullen alle orkesten van de vereniging te beluisteren zijn.

Concordia bestaat dit jaar 125 jaar en presenteert al haar orkesten aan het publiek. Zowel het A-orkest, het B-orkest Tusken de Noaten en C-orkest Muziekmaatjes brengen deze avond een gevarieerd programma onder leiding van hun nieuwe dirigenten, Bienze IJlstra en Ellis Nijdam.

Het concert is gratis toegankelijk, wel is er een verloting in de pauze en collecte bij de uitgang.

Zaterdag 5 november | De Utherne IJlst | 19.30 uur | Gratis toegang