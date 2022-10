Najaarsconcert EMM in Oudega met bijzonder werk van Meine Verbeek

OUDEGA(SWF)- Op 5 november aanstaande zal muziekkorps Eendracht Maakt Macht uit Oudega (SWF) haar najaarsconcert geven in MFC It Joo. EMM treedt op onder leiding van Jaap Musschenga.

Fardau van der Woude zal haar medewerking verlenen aan dit concert. Fardau is sopraan en zangdocente.

Er staat prachtige luistermuziek op het programma en EEM speelt o.a.: Ave Maria from ‘Tears from Tildonk’ van Simon Van Hoecke Queen on the Air van Dominique Vanhaegenberg I shall love but thee van Jan Van der Roost m.m.v. Fardau. Ook het jeugdkorps de Notenkrakers o.l.v. Yvonne Galama is van de partij. Fardau zal ook met hen een optreden verzorgen.

Muzikale herinneringen van Meine Verbeek aan de Aldegeaster Brek

Op het najaarsconcert is de première van het werk ‘Oan ‘e Brek’. Meine Verbeek heeft dit muziekwerk gecomponeerd. Het gaat over de herinneringen die Meine heeft aan de tijd dat hij in Oudega woonde en in het bijzonder over zijn belevenissen op de Aldegeaster Brek.

Meine Verbeek is opgegroeid in Oudega en heeft net zoals zijn broers Tseard, Sietze en Gatze jarenlang bij EMM gespeeld. De fanfare is zeer vereerd dat hij dit werk voor EMM gemaakt heeft en hard aan het werk om dit goed in te studeren.

Dirigent Meine Verbeek

Meine Verbeek is geboren op 11 juni 1959. Al op 8-jarige leeftijd is hij gestart met trompet lessen. Hij wist toen al dat hij een carrière in de muziekwereld ambieerde. Na het behalen van zijn VWO-diploma ging Verbeek naar de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden.

Zijn hoofdvakken waren Schoolmuziek, Hafa–directie met als bijvakken piano en trompet. Na het behalen van het diploma wilde Meine zijn dirigeren perfectioneren. Hij nam daarom een aantal dirigeerlessen bij Lucas Vis. Zijn huidige werkzaamheden bestaan uit het geven van muzieklessen aan het Bornego College in Heerenveen en uiteraard dirigeren bij Crescendo Heeg en Excelsior Scharnegoutum.

Meine is een zeer enthousiast dirigent die in 2019 alweer 40 jaar verbonden zal zijn aan Crescendo.