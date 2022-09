Nachtpraam en Blind Date met een museumstuk op Museumnacht FRL

SNEEK- Ooit gevaren op een nachtpraam? Tijdens de allereerste Museumnacht FRL op 17 september 2022 maken Museum en Werkplaats Houtstad IJlst en het Fries Scheepvaart Museum het mogelijk. De musea bieden samen een arrangement aan waarbij je in het donker tussen Sneek en IJlst heen en weer vaart en in beide steden op een speelse manier kennismaakt met het museum.

Lokaal, duurzaam en ambachtelijk Bij Houtstad IJlst kun je rond het kampvuur een workshop houtsnijden doen. Je leert met de hand een lepel of mesje snijden met hout uit de omgeving. Lokaal, duurzaam en ambachtelijk én met passie voor de natuur. Hoe mooi is dat?

Blind Date met een museumstuk

Bij het Fries Scheepvaart Museum in Sneek ga je op Blind Date met een museumstuk. Hou je van spanning en avontuur, of heb je liever drama en romantiek? Aan de hand van jouw profiel zoeken de matchmakers van het Fries Scheepvaart Museum de perfecte date voor je uit. Meet de wilde walvisvaarder, de million-dollar-marskramer of de vurige fashionista. Wordt het een hartje, of swipe je naar links? Wat de uitkomst ook is, je drinkt er na de date een lekkere Sneker borrel op!

Nachtpraamarrangement

Wil je een avondvullend programma? Ga dan voor het Nachtpraamarrangement. Voor maar € 7,50 krijg je een workshop houtsnijden is IJlst, de Blind Date in Sneek en vaar je met de nachtpraam heen en weer tussen beide plaatsen. De start is om 19.00 uur in de plaats van je keuze, en tegen 23.00 uur ben je weer terug!

Combi-ticket met eigen vervoer

Regel je liever zelf je vervoer, kies dan voor het combi-ticket (€ 5,00) om deel te nemen aan de activiteiten in beide musea. Het maakt niet uit hoe laat en waar je start, maar houd er rekening mee dat elke activiteit ongeveer een uur duurt.

Alleen deelnemen aan de activiteit van één van beide musea kan natuurlijk ook! Dat kost je slechts € 3,00. De tickets boek je eenvoudig via de website van het Fries Scheepvaart Museum. Klik in de kalender eerst op 17 september en kies dan het soort ticket dat je wilt bestellen.

Over Museumnacht FRL

De allereerste editie van Museumnacht FRL vindt plaats op 17 september 2022. Het is de enige museumnacht in Nederland die provinciaal is. In totaal 19 musea in heel Friesland openen hun deuren na sluitingstijd om te spelen in de nacht. In de gemeente Súdwest Fryslân is die avond ook het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand open.