Nachtkuier Wâldsein - Een unieke avondwandeling door en om Watersportdorp Woudsend

WOUDSEND - Op zaterdag 15 oktober wordt in Woudsend de tweede nachtkuier georganiseerd. Een unieke herfstavondwandeling door Woudsend en omstreken. Woudsend is van zichzelf een prachtig dorp om in te wandelen met zijn karakteristieke stegen, waterkanten en oude gevels. Ook buiten Woudsend is het prachtig. Natuur, landbouw en water zijn hier rijk vertegenwoordigd.