Nachtafsluiting A7 Afsluitdijk 10 juni 2022

AFSLUITDIJK - De Afsluitdijk is in de nacht van vrijdag 10 juni 2022 van 22.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend tussen Den Oever en knooppunt Zurich in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Houtribdijk N307 en via de Flevopolder.