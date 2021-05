Nacht van Gebed vrijdag 4 juni 2021

BOLSWARD – De nacht van gebed is een bijzondere ervaring. Over heel Nederland komen christenen vanuit alle kerken samen om te bidden voor vervolgde christenen. In de hele wereld neemt christenvervolging toe. Gebed bindt samen om mee te leven met hen die door hun geloof in Jezus Christus vervolgd worden.

Stichting Open Doors organiseert de Nacht van Gebed. Deze stichting komt op voor de vervolgde christenen in de hele wereld. Elk jaar maakt Open Doors de top 50 van landen waar christenvervolging het heftigst is. Ook bezoeken de mensen van Open Doors de christenen in die landen om hen te ondersteunen en te bemoedigen. Verder maakt Open Doors films en gebedsmateriaal, zodat de christenen in o.a. Nederland weten wat er gebeurt en waarvoor ze kunnen bidden. Wat dat betreft is de ‘Nacht van Gebed’ een hoogtepunt, omdat dan op 100den plaatsen in Nederland christenen samenkomen om te bidden. Het materiaal en de films zijn indrukwekkend. Hierdoor is de ‘Nacht van Gebed’ geen “ver van mijn bed show”, maar concreet en realistisch. Het doet ons beseffen dat er meer in de wereld gebeurt dan alleen datgene wat we op het nieuws zien.

Iedere kerk kan zicht aanmelden voor de ‘Nacht van Gebed’. Ook kunnen christenen samen de ‘Nacht van Gebed’ organiseren. Op de website van Open Doors staat vermeld waar in Nederland de ‘Nacht van gebed’ georganiseerd gaat worden. In Bolsward is de Nacht van Gebed op vrijdag 4 juni in gebouw ‘Het Keerpunt’ aan de Burg. Praamsmalaan 35 Bolsward. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 00.00 uur. Iedereen is welkom, je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden. Er is voldoende ruimte om op gepaste afstand van elkaar te bidden. Voor vragen en meer informatie kan je mailen naar nachtvangebed@hetkeerpunt.com