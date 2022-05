Nacht van de Vluchteling nu ook in Fryslân

SNEEK- Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit: 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat is: alles en iedereen achterlaten, op weg naar een toekomst waarin alles onzeker. Hoe wanhopig moet je zijn om die stap te zetten?

Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling één keer per jaar de Nacht van de Vluchteling. Een wandeltocht om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Zo’n tocht was er nog niet in Fryslân.“Raar eigenlijk”, dachten Ineke Schoonderbeek uit Leeuwarden en Helga Develing uit Easterein. Beiden zochten contact met de Stichting Vluchteling en zo vonden zij elkaar. Om samen een eerste Nacht van de Vluchteling te organiseren in Fryslân.

Pilot

Het wordt een kleinschalige opzet om uit te proberen of en hoe volgend jaar een groter evenement kan worden georganiseerd. “Het was nu ook te kort dag om een grote wandeling te organiseren”, vertelt het tweetal. De Stichting Vluchteling staat achter het initiatief en steunt de Friezinnen.

Start

Op zaterdag 18 juni om 19.00 uur start een eerste groep deelnemers voor een wandeling van 10 kilometer. De route is tot stand gekomen in samenwerking met Avondvierdaagse Sneek. Zo’n 10 minuten later zal de tweede groep wandelaars vertrekken. Beide groepen starten bij de Veemarkthal en lopen onder begeleiding van Ineke of Helga de route. “Het is niet ver, maar het is wel een mooie manier om aandacht te vragen voor mensen die geen andere mogelijkheid zien dan te vluchten. We hopen naast een mooie bijdrage ook awareness te bewerkstelligen. De situatie in Oekraïne kent iedereen, maar wereldwijd zijn er nog veel meer mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht.”

Deelname

Deze eerste editie kunnen maximaal 40 wandelaars meedoen. Wandelaars zoeken zelf sponsors, de bedoeling is een flinke bijdrage te kunnen storten aan de Stichting Vluchteling. Ook als je niet meeloopt kun je wel bijdragen. Opgeven of meer informatie vragen kan via b.schoonderbeek@hotmail.com of helgadeveling@gmail.com.

Bij opgeven: geef aan wie je bent, hoe oud je bent en je email en telefoonnummer. Als je met meerdere personen deel wilt nemen, geef dan ook hun gegevens door. Als je de groep wilt sponsoren kun je dat op dezelfde e-mailadressen doorgeven.