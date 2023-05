Nacht van de Vluchteling Fryslân 2023 start in Easterein

EASTEREIN- Stichting Vluchteling organiseert al sinds 2010 één keer per jaar de Nacht van de Vluchteling. Een wandeltocht om geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Sinds vorig jaar is er ook een tocht in Fryslân. Dit jaar is de start en finish in Easterein. De uitbaters van De Greidhoeke stellen de sporthal belangeloos ter beschikking, zodat wandelaars zich daar kunnen verzamelen.

Helga Develing is ook dit jaar weer een van de stuwende krachten achter de Fryslân editie. Zij heeft een mooie route van tien kilometer uitgezet die de wandelaars vooral door de polder zal voeren. “Het is niet ver, maar het is wel een mooie manier om aandacht te vragen voor mensen die geen andere mogelijkheid zien dan te vluchten en alles moeten achterlaten." Zij hoopt zo meer deelnemers te lokken dan met een tocht van twintig kilometer. “Voor een langere tocht moet je toch wel getraind hebben.”

De wandeling dient twee doelen: geld inzamelen, zodat Stichting Vluchteling haar werk kan blijven doen. En bewustwording, een beetje voelen wat het is om op pad te moeten. Al laat je als wandelaar niet alles en iedereen achter,is de wandeling je eigen keus en ervaar je niet de onzekerheid die een vluchteling ervaart.

Iedereen die tien kilometer kan wandelen, mag meedoen

Wandelaars zoeken zelf sponsors, de bedoeling is een flinke bijdrage te kunnen storten op de rekening van de Stichting Vluchteling. Ook als je niet meeloopt kun je bijdragen door te doneren via de site Nacht van de Vluchteling, waar een speciale Friesland pagina is. Via die site kun je je ook opgeven om mee te lopen.

Zaterdag 17 juni; 19.00 uur start Sporthal de Greidhoeke, Easterein

(Ruime parkeergelegenheid bij de sporthal.)