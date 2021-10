Nacht van de Nacht Woudsend met sterrenkundige en schrijfster

Het doel van de Nacht van de Nacht campagne is om Nederland weer wat donkerder en duurzamer te krijgen. Beter voor mens en dier en beter voor de planeet. Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling.

Vier interessante presentaties (19.00 - 22.00 uur) In de PKN kerk “De Karmel” (Ald Tsjerkhôf 2, Woudsend) zijn vier interessante lezingen en presentaties van sterrenkundige Jeffrey Bout en schrijfster Marjolijn van Heemstra. De presentatie van Jeffrey Bout is zeer geschikt voor kinderen. 19.00 uur – Jeffrey Bout, sterrenkundige: “Ontdek de sterrenhemel” www.sterrenkundevoorjou.nl

20.00 uur – Marjolijn van Heemstra, schrijfster, over haar boek “In lichtjaren heeft niemand haast” en over het project “De Nacht-Wacht” www.marjolijnvanheemstra.nl

21.00 uur – Herhalingsprogramma Jeffrey Bout

21.30 uur - Herhalingsprogramma Marjolijn van Heemstra

De toegang is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden via mailadres n8vdn8woudsend@gmail.com. Dit in verband met de beperkte ruimte en coronamaatregelen. Bij de ingang is een coronacheck.

Het programma wordt georganiseerd door Woudsend Promotie in samenwerking met de Natuur- en milieufederaties Nederland en Duurzaam Woudsend. Vanuit Woudsend zal het eerste deel van het programma door middel van een livestream uitgezonden worden als landelijk programma van de Nacht van de Nacht. De stream is live en achteraf te bekijken via de landelijke website www.nachtvandenacht.nl

Tijdens de Nacht van de Nacht zal in verband met de coronamaatregelen géén lichtjesroute met activiteiten georganiseerd worden. Wel zullen hier en daar op straat voor de huizen, bij De Karmel en bij de horeca waxinelichtjes aangestoken worden voor een sfeervolle avond.

En er kan geborreld en gedineerd worden bij kaarslicht in de horeca in Woudsend.

Email: N8vdn8woudsend@gmail.com Website: www.welkominwoudsend.nl Facebook: www.facebook.com/N8vdN8Woudsend Meer informatie: www.nachtvandenacht.nl