Nacht van de Nacht in Woudsend

WOUDSEND- De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te geven aan lichtvervuiling en de verspilling van energie aan overbodige verlichting.

“Wij zijn een van de meest verlichte landen ter wereld. Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Ook raakt het ritme van mensen en dieren verstoord. Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels verstoord of ze sterven door lichthinder.”

Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land evenementen georganiseerd in het donker. Honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting.

Kijk voor meer informatie en ideeën op de websites www.nachtvandenacht.nl en www.fmf.frl

Traditie voortzetten

De afgelopen jaren hebben we als Woudsend regelmatig meegedaan met de Nacht van de Nacht. Soms met een programma met presentaties en lezingen, soms met alleen kaarsjes op straat.

Wij willen deze traditie graag voortzetten en weer aandacht besteden aan de Nacht van de Nacht.

Daaraan kan iedereen zelf meewerken door bijvoorbeeld lichten uit te doen in de woning, kaarsjes aan te doen, waxinelichtjes in glazen potjes voor de woning te zetten, een avondwandeling te maken, te genieten van de sterrenhemel, etc.

Heeft u verdere ideeën, suggesties voor dit jaar of wilt u meewerken om lichtjes in het centrum van het dorp te plaatsen? Neem dan contact op met ons via woudsendpromotie@gmail.com

Ook voor extra glazen potjes kun u altijd contact met ons opnemen.

Woudsend Promotie

Bron: https://www.woudsendonline.nl/