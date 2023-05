Hele leven in de rouw

Trijntje heeft nog geprobeerd om haar zusje te redden, maar dat lukte niet. Zij neemt Geertruida zo ver mogelijk mee richting de wal. Vlak voor Trijntje aan wal komt, moet ze haar zusje achterlaten. "Zij was heel boos en dat is denk ik gewoon opgekropte boosheid. Maar zij kon er letterlijk niet over praten", zegt Westra.

Zelf heeft hij er niet veel van meegekregen omdat hij één jaar oud was. "Maar ik weet wel dat mijn moeder nog 20 jaar in het zwart heeft gelopen. Die was haar hele leven in rouw." Douwe Steensma was zes jaar toen de ramp in Tirns gebeurde. Hij woonde in het dorp en weet alles nog als de dag van gisteren. "Dat is wel bijzonder, want als jongetje van zes gaat alles bij je langs. Maar dit was zo groot, dat het de rest van mijn leven bij me is gebleven."