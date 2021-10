Naar het casino in Sneek

Bovendien zijn er in de omgeving van Snits ook nog genoeg andere opties te vinden waar je terecht kunt voor je favoriete casinospel. In dit artikel vind je twee voorbeelden van casino’s in Sneek, terwijl we ook nog een uitstapje maken naar Heerenveen. Houd er rekening mee dat je bij alle casino’s je coronabewijs in de CoronaCheck app moet kunnen tonen!

Noord Casino Sneek

Zo zou je bijvoorbeeld naar Noord Casino Sneek kunnen gaan als je graag wat plezier wilt beleven in een casino in je woonplaats. Dit is een klein en gezellig casino aan de Kleine Kerkstraat 4A wat eenvoudig bereikt kan worden per auto. Helaas zul je dan wel moeten betalen voor het parkeren, wat toch wel een klein nadeel is. Wel is de entree gratis, net zoals het drinken in Noord Casino Sneek. Bovendien vind je er automatische roulette, al zijn er helaas geen live spellen die je kunt spelen. In totaal vind je in Noord Casino Sneek alsnog circa 25 gokkasten die leuk zijn om te doen!

Flash Casino Sneek

Flash Casino heeft door heel Nederland vestigingen en dus ook in Sneek! Dit is gevestigd aan Grootzand 50, dus echt in de binnenstad van Snits. In de buurt van Flash Casino Sneek vind je dan ook diverse parkeerplaatsen waar je je auto kunt zetten, al kun je ook lopend, fietsend of met het openbaar vervoer komen. Net als Noord Casino Sneek is dit casino niet al te groot, maar hierdoor wel lekker huiselijk. Ook vind je hier een gevarieerd spelaanbod, dus er zal hoe dan ook een casinospel tussen zitten die je maar al te leuk vindt!

Flamingo Casino Heerenveen

We maken even een uitstapje naar Heerenveen, wat natuurlijk in de buurt van Sneek ligt. Voorheen was hier een Jack’s Casino gevestigd, maar inmiddels is dit een Flamingo Casino geworden. Je vindt dit casino aan de Gedempte Molenwijk 4B, waar het elke dag van 10 uur ’s ochtends tot stipt middernacht geopend is voor bezoekers. Je kunt hier diverse casinogames spelen, waaronder roulette, gokautomaten en bingo. Bovendien is de entree gratis, terwijl het casino ook eenvoudig bereikt kan worden. Dit is mogelijk met de auto, maar ook met het openbaar vervoer. Vanaf het treinstation is het namelijk maar tien minuten lopen naar Flamingo Casino Heerenveen.

Voordat je daadwerkelijk naar een casino gaat in Sneek of in de omgeving van deze Friese stad, is het een aanrader om eerst zelf goed onderzoek te doen. Hierbij moet je letten op de casino’s zelf, maar het is ook zeker belangrijk om alle regels omtrent de casinospellen te kennen. Bovendien moet je weten hoe alles in zijn werk gaat voordat je daadwerkelijk met geld de casinogames gaat spelen. Op deze casino site is meer informatie te vinden voor degenen die voorbereid het casino binnen willen stappen. Gebruik dit om van je avondje uit naar een casino echt een succes te maken!