Na twee jaar weer Zangfestival Femuza in Súdwest-Fryslân

BOLSWARD - De Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Súdwest-Fryslân - Femuza - organiseert op zaterdag 19 november een Zangfestival in Bolsward. In 2019 was de laatste keer dat het Femuza Zangfestival georganiseerd werd. Vanwege het 10-jarig bestaan van Femuza vindt het festival plaats in de monumentale Martinikerk in Bolsward.