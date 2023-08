Na de SKS volgt de IFKS - Zaterdag de eerste wedstrijd in Hindeloopen

HINDELOOPEN - Terwijl op het Sneekermeer de finale van de SKS plaatsvindt, verzamelt de IFKS- vloot zich in Hindeloopen voor een week lang skûtsjesilen. De start van de IFKS, het Iepen Fryske Kampioenskip Skûtsjesilen, is morgen op het IJsselmeer. Het deelnemersveld bestaat uit zestig skûtsjes die in vier verschillende klassen de strijd met elkaar aan gaan.