Na de SKS door naar de IFKS! - Top&Twelster skûtsje onderweg naar Hindeloopen

Schipper Jan Overwijk staat al vanaf 2006 aan het roer van het skûtsje De Twee Gebroeders uit Oppenhuizen en Uitwellingerga. Doel van de Top en Twelsters is handhaving in de B-klasse. Jan vindt de eerste wedstrijd altijd weer spannend. "Dan geane we wer los!" Overal kippenvel en dan is hij ook best wel een tikkeltje zenuwachtig. Hij zal vast niet de enige zijn.

Voor het laatst werd er gezeild in 2019 en na twee jaar afgelastingen door corona staat de IFKS vloot deze keer extra te popelen om weer met elkaar de strijd aan te gaan.

IFKS Kampioenschappen 2022

zaterdag 13 augustus 2022 Hindeloopen zondag 14 augustus 2022 Stavoren maandag 15 augustus 2022 Heeg dinsdag 16 augustus 2022 Sloten woensdag 17 augustus 2022 Rustdag of inhaalwedstrijd(en) bij Echtenerbrug donderdag 18 augustus 2022 Echtenerbrug vrijdag 19 augustus 2022 Lemmer zaterdag 20 augustus 2022 Lemmer (finale)



Starttijden: C-klasse: 09.15 uur, B-klasse: 11.00 uur, a-klein: 12.45 uur, A-klasse: 14.30 uur.