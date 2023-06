Na 8 jaar komt de Slachtemarathon terug, Wat oars!?

OOSTERBIERUM-Na 8 jaar afwezigheid is de Slachtemarathon terug van weggeweest. Op 15 juni 2024 zal deze hardloop- en wandelmarathon voor de zesde keer plaatsvinden. Het startpunt is Oosterbierum en Raerd is het finishdorp. Dit keer is er niet alleen de vertrouwde marathonafstand, maar ook een nieuwe halve marathonafstand voor de hardlopers en een estafetteloop voor basisschoolkinderen.

Vanmorgen precies een jaar voor de start van de volgende editie, werd de nieuwe datum en de toevoeging van de halve marathon en estafetteloop gelanceerd in het prachtige decor van het Wad, op de dijk bij Oosterbierum.

Onder begeleiding van opzwepende drummuziek van de Sternse Slotlanders vertelt voorzitter Anne Jochum de Vries vol enthousiasme waarom deze editie van de Slachtemarathon extra bijzonder wordt. "Neist dat wy nije ûnderdielen hawwe, geane wy ek werom nei de roots. Yn 2000 besochten wy dat op elke kilometer muzyk te hearren wie. Dat wolle wy ek no wer! Wy roppe dêrom eltsenien op dy't muzyk makket om him of har by ús oan te sluten om ek Meirinner te wurden en sa de rinders en kuierders op harren tocht fluezen te jaan en in prachtige dei te belibjen." Als feestelijke afsluiting van deze bekendmaking zong Piter Wilkens zijn bekende It Paad werom, met muzikale omlijsting van de Spijkerpakkenband.

Slachtemarathon voor jong en oud

Nieuw dit jaar is ook de estafetteloop voor basisschoolkinderen rondom de route van de Slachte. Hierbij wil de organisatie de jeugd betrekken bij de traditie van deze culturele marathon. Ook wordt er momenteel een jongerenraad samengesteld uit de betrokken Slachtedorpen. Hiermee laat men zien dat de Slachtemarathon voor jong en oud is.

Dorpen zorgen voor beleving onderweg

Het evenement gaat terug naar de basis qua cultuurbeleving, met het liefst op elke kilometer een muziekkorps, dans of ander muzikaal en cultureel vertier. De 22 dorpen die langs de route slingeren zorgen voor extra beleving onderweg. Welk verhaal vertelt de Slachtemararthon voor hun dorp? Ieder dorp gaat aan de slag en brengt de beleving langs de kant van de weg. De organisatie is vastberaden om van deze editie een groot succes te maken. De Vries “De wrâld wêryn wy libje hat in Slachtemarathon nedich, in evenemint dat ús by inoar bringt, dat ús wer ferbynt mei wêr we libje, wa’t we binne en wêr de rykdom fan it lân en de doarpen om ús hinne leit. Wy ha der sin oan!”

De inschrijving van de marathon opent aan het begin van 2024. Freonen van de Slachtemarathon kunnen een week eerder inschrijven en genieten van het voordeel dat ze verzekerd zijn van een startbewijs en een starttijd kunnen uitzoeken. Ook organiseert de Slachte ieder jaar dat er geen marathon is een Freonekuier voor de Freonen. Afgelopen zaterdag liepen meer dan 250 Freonen een prachtige kuier en rin rondom Sexbierum en Wijnaldum. Freon worden kan tot 1 oktober 2023.

Voor meer informatie over de Slachtemarathon 2024 en inschrijvingen kun je terecht op de officiële website slachtemarathon.nl. De organisatie nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit unieke evenement en te genieten van de prachtige cultuur en natuur va