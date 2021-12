Na 40 schoten zwijgen de carbidkanonnen in Osingahuizen

OSINGAHUIZEN- Even voor de klok van vier vanmiddag zwijgen de carbidkanonnen in Osingahuizen bij Heeg. Een grote groep jongeren uit Osingahuizen heeft zich verzameld rond een aantal melkbussen en twee ‘carbidkanonnen’ als er twee Handhavers van de gemeente Súdwest-Fryslân arriveren. Dan is het uit met het geknal.

Kort voor de komst van de handhavers heeft Sietse nog een enthousiast verhaal verteld over het carbidschieten.”Wij dogge dit mei ús fêste ploech en de buurt. Dy mateploech bestiet út in man as tritich en sa binne wij hjoed wat mei mekoar dwaande. De leeftyd fan ús mateploech is fan 18 oant 30 jier, mar bij it karbidsjitten komme der ek wol lju dy’t al 50 oant 60 jier binne. It hiele plak fynt it machtich dat wij dit sa dogge. We hawwe ek fergunning foar de molkbussen, mar net foar it gruttere spul. We sjogge wol hoelang’t soks duorret”, is Sietse wel zo eerlijk om te vertellen.

Oordopjes

Terwijl wij staan te praten komt een van de meiden uit de ‘ploech’ naar ons toe met gele oordopjes en wijst er op dat we die draaiend in de oorschelpen moeten brengen. “Dat moatte jo echt dwaan hear, it binne hurde knallen.”

Even verderop worden de nodige kerstbomen in een ton opgebrand. Het is anders helemaal niet koud. Uit twee grote luidsprekers klinkt muziek van de legendarisch groep The Animals: The House of the Rising Sun’. “Dat is múzyk út jo jierren hè? Mar dat fine wij ek noch moai hear”, vertelt het meisje dat juist de oordopjes overhandigde. De sfeer is heel gezellig.

“It karbidsjitten moat ek trochgean. We kinne noch altyd maklik oan karbid komme, dit hiene wij noch oer fan ferline jier. Op ynternet kinst it oeral bestelle, gjin probleem. Hé, dêr komt Handhaving al oan. No is it oer mei de kanonnen!”

Bek even hâlde

En inderdaad verschijnen er twee jeugdige Handhavers en vragen wie de vergunninghouder is. Het is een uit de groep van 50+. Eén van de handhavers vertelt dat het carbidschieten met de ‘kanonnen’ nu op moet houden. De twee kanonnen zullen worden opgehaald door medewerkers van de gemeente. “Dat kinne wij wol even foar jim dwaan”, biedt een van de carbidschietploeg aan. Er wordt niet ingegaan op het aanbod. Even later verschijnen er nog twee Handhavers ( in uniform met korte mouwen!)

Een van de jongeren begint wat recalcitrant te worden, maar nog voordat hij bij de Handhavers is hebben z’n maten hem al gekalmeerd: “Bek even hâlde do!”

Er wordt met Handhaving afgesproken dat de twee carbidkanonnen maandag 3 januari weer van het opslagterrein opgehaald kunnen worden. Ondertussen ‘dopt’ de jeugd nog maar eens een flesje Hertog Jan.

“We hawwe dochs mar moai 40 skotten losse kind. Machtich dat karbidsjitten! We rêde de boel aansens op. Moai dat jim der even wiene. No hawwe we de foto’s noch. Hingje we moai op yn’e keet.”