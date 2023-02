My Girl with a Pearl van Sneker fotografe Jolanda Siemonsma is nu te bewonderen in Mauritshuis

DEN HAAG/SNEEK-My Girl with te Pearl is te bewonderen van 20-26 februari. De presentatie My Girl with a Pearl laat zien dat het Meisje herkenbaar is in alles en iedereen. In een zoon of dochter, in knopen, een strijkbout of enkele vegen van een kwast. Meisje-portretten die samen nieuwe kunst creëren. De werken zijn gemaakt door enthousiaste creatieve makers van over de hele wereld, die hun werk met ons hebben gedeeld. Met als inzet: een tijdelijk plekje in de Vermeerzaal.