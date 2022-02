Muzykmaten Wyckel/Sleat winnaar Jeugdkorpsenfestival Femuza

Het was een prachtige middag in De Utherne in IJlst met mooie en creatieve optredens. Jurylid Almer Zijlstra riep Muzykmaten tot winnaar van het festival uit. Muzykmaten is het jeugdorkest van Melodia Wijckel en Stêd Sleat en staat onder leiding van Jeanette Valkema. Voor deze gelegenheid werden de Muzykmaten aangevuld met enkele jeugdleden van Nij Libben Koudum. Als beste Femuza-orkest mogen De Notenkrakers uit Oudega (SWF) op 17 juni deelnemen aan het Galaconcert in Theater Sneek.

Femuza is de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân.