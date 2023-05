Muzykkafee DeVille organiseert muzikale Talentenjacht

HIESLUM - Coverbands zijn momenteel erg populair in ons land en worden volop geboekt voor optredens in concertzalen, horecazaken en op festivals. Muzykkafee DeVille in Hieslum wil graag ook bands/artiesten die eigen nummers maken en geen covers, in de schijnwerpers zetten. Om zulke muzikanten een podium te bieden, organiseert het nu een Talentenjacht.

Muzykkafee DeVille roept daarom creatieve bands, duo- of solo-muzikanten op om hieraan mee te doen. Deelnemers (minimale leeftijd is 17 jaar) dienen twee zelfgemaakte songs op video te zetten en deze vervolgens te mailen naar: broerfeenstra@gmail.com. De uiterste inzenddatum is zaterdag 15 juli a.s. De beoordeling is in handen van een deskundige jury. De beste inzendingen worden door hen geselecteerd en deze deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging voor de Talentenjacht-finale op zondagmiddag 26 november in Muzykkafee DeVille, waar ze hun muziek live op de bühne ten gehore mogen brengen voor publiek.

Op basis van deze live-optredens wijst de jury daarna een winnaar aan. De Muzykkafee Deville-Talentenjacht is een uitgelezen kans voor (beginnende) bands en artiesten om podiumervaring op te doen. Daarnaast krijgen ze opbouwende kritiek en de naamsbekendheid kan flink worden vergroot. Individuele acts, bands, of duo’s, singer-songwriters, hiphop, folk, americana, reggae, ska, hardrock, thrash metal e.a., iedereen en alle stijlen zijn welkom. Als het maar zelfgeschreven nummers zijn.