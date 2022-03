MUZT zes keer in Theater Sneek met Beauty and the Beast jr.

SNEEK- MUZT Musicalopleiding brengt in april de musical Beauty and the Beast jr. De beroemde Broadway-musical wordt gespeeld in de Nederlandse vertaling van Martine Bijl. Het verhaal over een avontuurlijke zoektocht naar de echte liefde, waarin uiterlijk geen rol speelt, is zesmaal te zien in Theater Sneek: op vrijdag 8, zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april. Kaarten voor de familievoorstelling zijn te bestellen via www.theatersneek.nl.

Het verhaal Belle, een mooi, jong en onafhankelijk meisje, komt terecht in het duistere kasteel van het verschrikkelijke beest. Door een vloek is het personeel omgetoverd tot huisraad. Ondanks een beangstigend gevoel van onzekerheid over wat haar te wachten staat, raakt Belle bevriend met de humoristische kandelaar Lumière, de stijve klok Tickens, de gezellige Mevr. Pot met haar zoontje Jakopje en de rest van het betoverde personeel. In het kasteel leert Belle verder te kijken dan de afschuwelijke buitenkant van het beest en ontdekt ze zijn vriendelijke ziel en innerlijke schoonheid.

Maandenlange voorbereiding

De musical is gebaseerd op de succesvolle animatiefilm van Walt Disney Pictures uit 1991. Drie jaar later ging op Broadway de musicalversie in première. De musical zit vol met aanstekelijke muziek van Alan Menken, zoals 'Kom erin', 'Meisje en het Beest' en 'Belle'. De jonge cast zorgt voor een energieke en eigentijdse versie van het verhaal, met ruimte voor eigen inbreng. De ruim zestig MUZT-leerlingen begonnen in januari met de scriptlezingen, waarna maandenlang is gerepeteerd. Een groot aantal vrijwilligers werkte ondertussen aan de kostuums, decors en rekwisieten. De regie is in handen van Iréne Martin, Femke Hottinga heeft de muzikale leiding en choreografen Tialda Goodijk, Suze Gort en Raymond Guzman zorgen voor spetterende dansen.

MUZT Musicalopleiding

MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries talent tussen de 13 en 18 jaar. De vierjarige opleiding kan een springplank vormen naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren.

MUZT staat ieder jaar met een grote musical in Theater Sneek. Beauty and the Beast jr. is de vijftiende productie. De leerlingen doen ook op andere manieren veel ervaring op, onder meer bij excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen van gastdocenten. In juni is MUZT een van de muziekgroepen die Nederland vertegenwoordigt tijdens het European Youth Music Festival in de culturele hoofdstad Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Accent Automatisering is de hoofdsponsor van MUZT.

De audities voor het nieuwe seizoen van MUZT zijn op vrijdag 8 juli en vrijdag 2 september in het Atrium in Sneek.