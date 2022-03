SNEEK- MUZT musicalopleiding - Beauty and the Beast jr. MUZT Musicalopleiding staat in april 2022 op de planken van Theater Sneek met Beauty and the Beast jr. De ruim zestig leerlingen gaan de wereldberoemde Disney-klassieker uitvoeren in de vertaling van Martine Bijl.

Een avontuurlijke zoektocht naar de echte liefde, waarin uiterlijk geen rol speelt. MUZT speelt de Broadway musical in de Nederlandse vertaling van Martine Bijl.

Een musicalsprookje voor het hele gezin.

Beauty and the Beast jr. is een schitterend sprookje. Een betoverend liefdesavontuur vol romantiek, indrukwekkende decors, schitterende kostuums en prachtige muziek van Alan Menken. Zing ook mee met klassiekers als ‘Meisje en het Beest’, ‘Kom erin’, ‘Gaston’en ‘Belle’.

De musical is een van de meest succesvolle en geliefde ooit. Wie kent niet de humoristische kandelaar Lumière, de stijve klok Tickens en de gezellige Mevr. Pot met haar zoontje Jakopje? Drie jaar na het uitkomen van de beroemde animatiefilm van Walt Disney Pictures in 1991 ging op Broadway de musicalversie in première.

Familievoorstelling // vr 8, za 9, vr 15, za 16 – 19:30 uur & zo 10, zo 17 – 14:30 uur // € 18,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ella & her man – Pianohuis

Pianohuis is muziektheater met een huis vol instrumenten. Het publiek wordt meegenomen in de wereld van Lena. Ze groeit op onder de piano van haar moeder die vaak studeert en pianoles geeft.

Lena houdt van de muziek die haar moeder speelt. Ze voelt zich veilig als ze onder de holte van de piano zit.

Langzamerhand heeft Lena er steeds minder begrip voor hoe haar moeder opgaat in de muziek. Haar dochter is er toch ook nog? Of is haar moeder boos op haar omdat zij niet meer in grote concertzalen kan optreden sinds zij op haar kind moet passen? Lena doet alles om de aandacht van moeder te krijgen. Ze wacht geduldig tot de pianolessen zijn afgelopen. Ze speelt in een circus om haar moeder te laten lachen. Ze schrijft en zingt een liedje voor haar. Alles tevergeefs. Het pianohuis is geen schuilplek meer, eerder een gevangenis.

De volwassen Lena keert na de pauze terug naar haar pianohuis waar muziek haar voeding was. De leegte overvalt haar. Zowel het gebrek aan warmte toen, als de onbereikbare leegte van de herinnering aan de nu veel te kleine schuilhut onder de piano. Saudade, noemen de Portugezen dat, weet ze gelukkig tegenwoordig. Lena realiseert zich dat ze, met een parafrase van Slauerhoff, alleen in haar muziek kan leven.

Muziek // za 9 apr 20:15 uur // € 19,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Lotte Pen - Muziekwandeling Pelgrim

Deze bijzondere wandeling leidt naar een apotheose: een live concert op een bijzondere plek waarin je zelf participeert. “Een massage voor de zintuigen,” belooft Lotte Pen.

Met direct aan je hoofd, speciaal voor deze wandeling door Lotte Pen gecomponeerde elektronische neo classical-muziek, loop je in een groep door de natuur.

Tijdens een tocht van 5 kwartier, verleidt de saxofonist haar publiek een reis van buiten naar binnen te maken. Pen: “Het is een tijd waarin mensen noodgedwongen naar binnen moeten. Zowel letterlijk als figuurlijk. Mijn muziek kan hen daarin de weg wijzen en stimuleren.”

Daarnaast gaat Pelgrim over het individu versus de groep. Men loopt relatief afgezonderd van elkaar in een mooie, rustgevende omgeving met een koptelefoon op. Pen: “Als alles wegvalt en je op jezelf wordt teruggeworpen, wat blijft er dan over? Dat is de vraag die de muziekwandeling opwerpt. We zijn in zekere zin allemaal pelgrims tegen wil en dank. Op onbekend terrein lopen we naar een onzekere bestemming.”

Waar de voorstelling in eenzaamheid begint, werkt het toe naar saamhorigheid. Pen: “Pas als je vrede met jezelf hebt, kunt je de ander echt zien. Dat is de essentie van Pelgrim.”

Muziektheater // zo 10 apr – 11:00 & 14:30 uur // € 19,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400