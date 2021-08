MUZT met musical The Wiz vanaf vrijdag in Theater Sneek

SNEEK - MUZT staat vanaf vrijdag 27 augustus zesmaal met de musical The Wiz in Theater Sneek. Ondertussen zijn Sanne de Heer en Peter Verweij druk bezig met reclame te maken voor de musical waarin zij ook een rol hebben.

“We spuiten met milieuvriendelijke kalkspray de naam van de musical op de stoep en straattegels”, vertelt Peter. “Twee keer een fikse regenbuien en de kalkspray is weer verdwenen!”

“Wij doen dit om zo veel mogelijk mensen naar The Wiz te laten komen”, verklaart Sanne de actie waar zij en Peter mee bezig zijn. “The Wiz is een heerlijke familiemusical waar je met het hele gezin naar toe kunt. Ik heb zelf verschillende ensemblerollen in de musical. In het nummer van de vogelverschrikker speel ik kraai als achtergrond, je moet toch ergens beginnen lacht Sanne die in het derde jaar van MUZT zit.

Peter is inmiddels met het vierde en laatste jaar van MUZT bezig. Hoe kijkt hij terug op die periode?

“Het is een hele liefdevolle warme club. We spelen samen de voorstelling en zijn de beste vrienden van elkaar. Ik noem het wel eens mijn tweede familie. Het is altijd goed en we maken met elkaar veel plezier en hebben heel veel lol. Het is een fantastische opleiding”, is Peter enthousiast die straks naar de Pabo toe wil. Ik hoop na de Pabo door te kunnen stromen in een soort van opleiding met musical achtergrond.

Sanne studeert nu al aan de mbo-opleiding acteur/artiest in Groningen, bij de Noorderpoort, Kunst & Multimedia. Zij is tweedejaars en vindt de opleiding fantastisch.

Zeventig talenten

De ruim zeventig talenten van de enige musicalopleiding in Friesland openen met de familievoorstelling het nieuwe seizoen van het theater. The Wiz is het beroemde verhaal van The Wizard of Oz in een modern MUZT-jasje. MUZT is de vierjarige musicalopleiding van kunstencentrum Atrium. De voorstellingen zijn op 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september.

Het verhaal



Het tienermeisje Dorothy belandt door een tornado in het wonderbaarlijke Land van Oz. Ze gaat op zoek naar de machtige tovenaar van Oz, die haar kan vertellen hoe ze de weg naar huis terug kan vinden. Tijdens haar zoektocht ontmoet Dorothy een vogelverschrikker zonder verstand, een blikken man zonder hart en een leeuw zonder moed. Samen gaan ze verder en maken kennis met Acadabra (de heks van het Noorden), Glinda (de goede fee van het Zuiden), Sadista (de boze heks van het Westen), vele wonderlijke wezens en de Tovenaar van Oz. Bekende hits als ‘Nieuwe dag’ (‘Brand New Day’), ‘Ga nou maar gewoon’ (‘Ease on Down the Road’) en ‘Geloof in jezelf’ (‘Believe in Yourself') zorgen voor een feest der herkenning.

MUZT Musicalopleiding



MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium en vormt een springplank naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied, zoals musical, muziektheater en kleinkunst. Meerdere MUZT-leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren.