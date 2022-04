MUZT is los met de musical Beauty and the Beast jr.!

SNEEK - Gisteravond was het zover: de allereerste voorstelling van Beauty and the Beast jr. van MUZT Musicalopleiding! De première vormde de aftrap van nog eens 5 (bijna) uitverkochte zalen in Theater Sneek. En hopelijk zijn de recensies lovend! Wil je er nog bij zijn? Reserveer dan snel voor een plekje voor zaterdagavond, zondagmiddag of volgende week vrijdag- 15, zaterdagavond 16 of zondagmiddag 17 april.