MUZT houdt een hondenauditie voor nieuwe musical

SNEEK- MUZT Musicalopleiding is voor de nieuwe musical Legally Blonde op zoek naar twee honden en houdt hiervoor een auditie op vrijdag 3 februari. De viervoeters die door deze selectie komen, gaan de rollen van Bruiser en Rufus vervullen. De auditie vindt van 15.00 tot 16.00 uur plaats in het Atrium (Oud Kerkhof 11) in Sneek. De musical is in april zesmaal te zien in Theater Sneek.

Bruiser en Rufus

Bruiser is een lieve chihuahua die goed luistert en graag in een handtas vervoerd wordt. Een echte diva die zich graag kleedt volgens de laatste mode. Rufus is een rustige brave lobbes, ook al doet zijn formaat misschien iets anders vermoeden. De Engelse buldog luistert heel goed naar zijn baasje, maar is niet eenkennig.

Auditie

Tijdens de auditie wordt gekeken of Legally Blonde-baasjes Elle en Paulette een klik hebben met de honden. Voor aanmelding en meer informatie over de auditie kan contact worden opgenomen met Iréne Martin, artistiek leider van MUZT, via irene.martin@cks.nl.

Na de audities zijn er repetities met de honden op zondag 26 maart, zondag 2 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april. De zes voorstellingen in Theater Sneek zijn op vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 april.

Legally Blonde

Legally Blonde is een Amerikaanse musical met muziek en tekst geschreven door Laurence O'Keefe en Nell Benjamin. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door Amanda Brown, en de film met Reese Witherspoon in de hoofdrol. Elle Woods reist haar grote liefde achterna naar de Harvard-universiteit. Daar blijkt het domme blondje meer in haar mars te hebben dan haar uiterlijk doet vermoeden. Alle 65 leerlingen van MUZT spelen in de musical.

MUZT

MUZT is de vierjarige opleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries musicaltalent tussen de 13 en 18 jaar. Het kan een springplank vormen naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ieder seizoen schitteren de jongeren in Theater Sneek. Aan de MUZT-musicals werken veel medewerkers van CKS en vrijwilligers mee, onder meer bij de techniek, decors, grime en kostuums.