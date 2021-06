Muzikanten in spe ontdekken instrumenten op Doe-dag

SNEEK-Tijdens de Instrumenten Doe-dag van kunstencentrum Atrium hebben 65 kinderen uit groep 5 van de basisschool hun eerste noten gespeeld op een piano, drumstel of ander instrument. De muzikanten in spe konden zaterdag 5 juni op de leslocatie in Sneek maximaal twee proeflessen volgen, waaronder ook zang. De Instrumenten Doe-dag begon om 10.00 uur en duurde tot 16.00 uur. Leerlingen van de dansafdeling gaven demonstraties voor de ingang.

In totaal werden er 120 proeflessen van maximaal een half uur gegeven. In de lokalen stonden verschillende instrumenten op de kinderen te wachten; van de dwarsfluit, trompet en saxofoon tot klarinet, viool en gitaar (elektrisch, akoestisch, basgitaar). Tijdens een proefles kregen de kinderen uitleg over een instrument en ze mochten er uiteraard ook even op spelen.

In verband met de coronamaatregelen ontvingen de docenten per proefles een of twee kinderen. Normaal gaat het bij de Instrumenten Doe-dag om kleine groepjes van circa vijf personen. De deelnemers moesten zich vooraf opgeven via de website van het kunstencentrum. Om 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur waren er op het Oud Kerkhof demonstraties van verschillende dansgroepen van kunstencentrum Atrium.

Muziekmix

De deelnemers aan de Instrumenten Doe-dag kwamen uit Súdwest-Fryslân. Het merendeel volgt via kunstencentrum Atrium lessen Muziekmix. Hier leren zij de beginselen van de muziek. Er wordt aandacht besteed aan zaken als ritmegevoel, het gehoor en noten lezen. Daarnaast oefenen de kinderen op een keyboard, blokfluit, cimbaal en gitaar. De Muziekmix-lessen worden na schooltijd gegeven op basisscholen of bij kunstencentrum Atrium. Om kinderen die verder willen in de muziek te helpen bij het maken van een keuze voor een instrument, organiseert kunstencentrum Atrium jaarlijks de Doe-dag. Ook kinderen uit groep 5 of 6 van de basisschool die niet Muziekmix volgen, waren zaterdag van harte welkom.

Klik & Ontdek De Instrumenten Doe-dag 2021 maakt deel uit van Klik & Ontdek, de open dag van kunstencentrum Atrium die dit jaar vooral digitaal plaatsvindt. Docenten van alle afdelingen - muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst - hebben filmpjes gemaakt over hun les. Ze staan sinds woensdag 19 mei op kunstencentrumatrium.nl/ontdek en zijn in ieder geval de gehele maand juni nog te bekijken.