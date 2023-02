Even denkt hij dat het is gelukt. Tot een vriend van hem binnenkomt om te waarschuwen. "Jonges, jum mutte derút. Alles staat in de fik!" In totaal zes bewoners kunnen net op tijd ontsnappen aan het vuur. Switters kan het bijna niet geloven, maar buiten ziet hij dat er geen houden meer aan is. "Het was gebeurd. We konden niks meer doen. Binnen vijf minuten stond de hele zijkant in de fik."



Toch loopt hij weer naar binnen, naar eigen zeggen met zijn "stomme kop". Het lukt hem om een digitale mengtafel naar buiten te slepen, en daarna nog een laptop en en harde schijf met opnames voor een project. "Ik vloog naar binnen en het was allemaal sintels om me heen. "Tijd om een andere mengtafel te redden heeft hij niet meer. "De dakpannen sprongen als een gek heen en weer. Het leek wel vuurwerk. En toen was het klaar. Einde verhaal." Overal hulp vandaan Inmiddels gaat zijn telefoon continu en krijgt hij allemaal berichtjes, vertelt hij de dag na de brand. Iedereen biedt aan om te helpen. Bands die bij hem oefenen, kunnen binnenkort ergens anders terecht. Een leegstaand huis in Gauw wordt beschikbaar gesteld als woonruimte voor Switters en zijn medebewoners. Ook zijn project kan hij bij iemand anders afmaken, als de apparatuur het nog doet. En hij heeft ook een nieuwe jas gekregen, zegt hij blij. "Ik weet niet van wie deze jas is, maar hij past me prachtig."

Bron: Omrop Fryslân