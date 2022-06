Muzikaal onthaal en aanmoedigingen in Sneek en IJlst meer dan welkom bij loodzware editie van fietselfstedentocht

Gehuld in regenkleding en getekend door de strijd tegen de elementen komen de fietsers aan in Sneek en gaan ze door via IJlst de zuidwesthoek in voor het laatste deel van de tocht. Vanaf Dokkum hebben ze dan al wind tegen gehad.



Het muzikale onthaal en de aanmoedigingen vanaf de kant zijn dan ook zeer welkom. Het publiek maakt er in beide steden een mooi feestje van. Dit enthousiaste onthaal kunnen de fietsers wel even gebruiken. Pas vanaf Stavoren kunnen ze namelijk weer met de wind in de rug richting de finish in Bolsward.