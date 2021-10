Muziektheatervoorstelling Pianohuis in IJlst

IJLST- In de voorstelling Pianohuis van Ella de Jong en Herman Woltman oftewel ella & her man, wordt muziek en spel vermengd tot muziektheater. In deze muzikale voorstelling is het publiek deelgenoot van een kind dat opgroeit onder de piano. In het huis vol instrumenten, zoals het meisje haar pianohuis ervaart, is ze op zoek naar verbinding en troost.