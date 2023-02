Muziektheatertour ‘GASTFRIJ mei Bruno’ in Súdwest-Fryslân

SUDWEST-FRYSLAN - Binnenkort start ‘GASTFRIJ mei Bruno’, een muziektheatertour van troubadour Bruno Rummler, met als doel om meer aandacht voor elkaar te krijgen en te behouden, zeker in de eigen mienskip. Om dit te bereiken gebruikt Bruno muziek en theater, toegankelijk gemaakt voor alle mienskippers, ook voor hen die hier minder bekend mee zijn. Bruno Rummler is onder meer bekend als troubadour van de Fjoerkoertoer, de nieuwjaarsbijeenkomsten van gemeente Súdwest-Fryslân begin dit jaar.

De muziektheatertour ‘GASTFRIJ mei Bruno’ bestaat uit verschillende culturele activiteiten met elk een eigen planning. Bruno start in februari met huis-aan-huisbezoekjes. Hier kunnen mienskippers voor worden voorgedragen! Vervolgens vinden er in maart mini-concertjes plaats in huiskamers en als laatste onderdeel van ‘GASTFRIJ mei Bruno’ staan diverse optredens in kleine lokale theaters (of andere daartoe geschikte ruimtes) in of rondom de zes steden van de gemeente Súdwest Fryslân gepland.

De verschillende culturele activiteiten van ‘GASTFRIJ mei Bruno’ zullen stuk voor stuk een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeente Súdwest Fryslân. Daarnaast hoopt Bruno op enig herstel van de lokale culturele infrastructuur waarbij hij met name bewoners wil stimuleren deel te nemen aan een van de activiteiten, met name aan inwoners die niet snel of nauwelijks deelnemen aan culturele activiteiten en zelden tot nooit in een theater komen.

Er is gekozen voor een opbouw van het programma, namelijk van huis-aan-huis via de huiskamer tot aan theater. Dit, om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente kennis te laten nemen van het programma en een ieder de kans te geven fysiek een onderdeel (of meer onderdelen) bij te laten wonen of door hier actief aan mee te kunnen doen.

Huis-aan-huisbezoekjes

In februari vinden kleine, persoonlijke, muzikale contactmomenten plaats in de vorm van huis-aan-huisbezoekjes. Deze bezoekjes kunnen zich spontaan voordoen maar bewoners uit gemeente Súdwest Fryslân kunnen ook mienskippers voordragen waarvan zij vinden dat deze een extra steuntje in de rug verdienen of een hart onder de riem. Deze kleine vorm van aandacht zal Bruno op muzikale wijze vertolken aan de voordeur van de mensen. Dit is een eerste trede naar de uiteindelijke concerten in de kleine theaterzalen waarbij muziek en aandacht hebben voor elkaar de boventoon zullen voeren.

Bij deze de uitnodiging aan u als inwoner van deze gemeente: bezoek een van de startmomenten van de huis-aan-huisbezoekjes. U kunt hier een verzoek voor een huis-aan-huisbezoek bij een bewoner van Súdwest Fryslân indienen (of natuurlijk per mail/sms/telefoon). De planning is als volgt:

Woensdag 8 februari Makkum, 10.00 uur Markt;

Vrijdagmorgen 10 februari Koudum, 10.00 uur Frieslandplein aan de Hoofdstraat;

Vrijdagmiddag 10 februari Hindeloopen, 13.00 uur De Koepel aan de Nieuwstad;

Dinsdagmorgen 14 februari Sneek, 10.00 uur op het Grootzand;

Donderdag 16 februari Bolsward, 10.00 uur Appelmarkt;

Zaterdag 18 februari Sneek, 10.00 uur op het Grootzand;

Woensdagmiddag 22 februari Stavoren, 13.00 uur, Gele Plein/Voorstraat;

Donderdag 23 februari Workum, 10.00 uur, De Merk;

Zaterdag 4 maart IJlst, 10.00 uur, Frisiaplein.

Aanmelden

Wilt u mienskippers aandragen die een hart onder de riem verdienen of het verdienen om in ’t zonnetje te worden gezet en wilt u hen verrassen met een muzikaal optreden aan hun deur in Súdwest Fryslân? Verzoeken kunnen ingediend worden via live@brunorummler.com of bel/sms 06-51765087. Als u aan wilt geven wat de reden van uw verzoek is, zal Bruno dit meenemen tijdens zijn bezoek.

Huiskamerconcerten

In maart vindt de volgende stap van ‘GASTFRIJ mei Bruno’ op weg naar het theater plaats, in de vorm van huisconcerten. Mienskippers, bewoners van Súdwest Fryslân, worden van harte uitgenodigd hun huiskamer open te stellen om zo andere mensen te vragen deze culturele activiteit bij te wonen. Een reden om een huiskamerconcert bij u thuis plaats te laten vinden, kan bijvoorbeeld zijn omdat u enkele bewoners met elkaar in contact wilt brengen of omdat dit een mooie gelegenheid is om cultuur in huis te halen.

Het motto is: geef elkaar aandacht en ruimte. Ieder doet ertoe. Door verhalen met elkaar te delen en te luisteren naar elkaar, leren we elkaar beter begrijpen. Dit loopt als rode draad door ‘GASTFRIJ mei Bruno’, ook in het najaar tijdens de theatertour.

Aanmelden

Aanmelden voor een huiskamerconcert? Stuur een verzoek hiervoor naar live@brunorummler.com of bel/sms 06-51765087 en geef hierbij aan waar u woont, hoeveel gasten u voor het huiskamerconcert wilt uitnodigen en wat de reden van uw verzoek is. Zondagmiddag 5 maart, vrijdagavond 10 maart, donderdagavond 16 maart, zaterdagavond 18 maart, zondagmiddag 19 maart en vrijdagavond 24 maart zijn momenten waarop de huiskamerconcerten worden ingepland.

Theatertour

De theatertour start in het najaar. Informatie hierover volgt op een later moment.