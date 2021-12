Muziektheater Tinto! uit Sneek stopt!

SNEEK - In 2014 trokken 6 enthousiaste dames / moeders / levensgenieters allemaal dezelfde hoge hakken aan en richtten ze Muziektheater Tinto! op. Nu, 7 jaar later, trekken de dames allemaal hun eigen schoenen weer aan en vervolgt een ieder weer haar eigen weg. Dit weekend kondigden de dames van Muziektheater Tinto! hun afscheid aan.

"We hebben ontzettend genoten van het maakproces van twee voorstellingen: 'Je valt me tegen' en 'Geen Poes wel een Tijger | Ode aan de man' en we zijn ontzettend trots dat we beide voorstellingen meer dan 10 keer hebben mogen spelen. Naast deze voorstellingen hebben we tientallen optredens verzorgd tijdens 'Uit'-Festivals, de Bonte Sneker Avonden, Kerstoptredens, bedrijfsfeesten, wandelevenementen etc".

"We zien dat de restricties die corona met zich meebrengt ervoor zorgen dat Muziektheater Tinto! (voorlopig) niet kan optreden. Hoe lang dat nog duurt is ontzettend onzeker. En juist dat is waar we naar verlangen en wat ons drijft. Daarom hebben we besloten om nu geen uitroepteken maar een punt achter Tinto! te zetten. Zodat een ieder van ons zich vrij voelt om haar energie in nieuwe uitdagingen te steken".

"We willen jullie, onze fans, enorm bedanken voor alle keren dat jullie zijn komen kijken. Mede dankzij jullie aanmoediging en vertrouwen in ons hebben we veel mooie dingen gedaan. We hebben al veel mensen persoonlijk bedankt, maar we willen 1 persoon in het bijzonder ook hier nog een keer bedanken: Monique Bakker (@sistabaker) onze fantastische zangcoach en arrangeur. Het was geweldig om 7 jaar lang met haar te mogen samenwerken".

"We weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we weten wel wat ons bindt: de passie voor Muziektheater! Dus onze paden zullen zich vast en zeker ergens kruisen. Tot daar, tot dan!"

Een hele lieve groet van Anneke, Bregina, Ditte, Anke, Astrid