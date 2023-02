Muziektheater Ocke: Bijzondere productie bij heropening Martinikerk in Sneek

SNEEK- Tijdens de feestweek rond de heropening van de Martinikerk, van 10 tot 15 april, zal een bijzondere muziektheaterproductie gedurende 3 avonden worden uitgevoerd: Ocke! Het muziektheater is geproduceerd door Anne Oosterhaven en Clara Rullmann, in Sneek goede bekenden.

In het stuk staat Ocke centraal, een fictief personage uit de 17e eeuw. Hij was destijds organist van de Martinikerk die op dat moment ook werd gerestaureerd als gevolg van het instorten van 2 torens. Tijdens de herstelwerkzaamheden die in het heden plaatsvinden is in een hoekje in de Martinikerk een kist gevonden met daarin brieven en een compositie, die van Ocke bleken te zijn. De inhoud van deze kist wordt tijdens de uitvoeringen muzikaal gedeeld aan de hand van 7 nummers in verschillende muziekstijlen, zoals barok, gospel, jazz en pop, dus zeer gevarieerd.

‘Brûsplak foar de Mienskip’

Bovenliggend thema bij dit muziektheater is ‘Brûsplak foar de Mienskip’ en ‘van Binnen naar Buiten’. Dit in combinatie met de rijke historie van de Martinikerk als prachtig gebouw in onze mooie stad Sneek.

De heropening van de Martinikerk staat voor een nieuw begin, een nieuwe periode van hoop, een periode van met elkaar de schouders er weer onder zetten als gemeente.

Maar ook als een volgende etappe in een lange traditie en historie waarin muziek telkens een belangrijke rol speelt. Die traditie willen we graag eren en voortzetten.

En, last but not least, wil de Protestantse Kerk Sneek met dit muziektheater uitstralen wat we als kerk willen zijn voor Sneek en omstreken: een open en toegankelijke kerk, waar iedereen zich welkom mag voelen.

Niet alleen PKN-leden

Belangrijk is – vanuit de Mienskip gedachte – dat dit project vooral wordt uitgevoerd met een gevarieerde groep van mensen uit Súdwest Fryslân, dus niet alleen met leden van de PKN.

Dus mocht je het leuk vinden om te zingen en je aangetrokken voelen om aan dit project bij te dragen, dan kun je je als volgt aanmelden:

Komende zondag 12 februari na afloop van de kerkdienst in de Oosterkerk (vanaf ca. 11 uur)

Via de mail tot uiterlijk 14 februari: ocke.muziektheater@gmail.com

Ook voor vragen kun je bovengenoemd mailadres gebruiken of bellen naar Jelbert Kramer: 0654-905909.

De repetities starten op donderdag 16 februari, de uitvoeringen zijn op 13, 14 en 15 april, ’s avonds om 20.00 uur in de Martinikerk. Kortom, we gaan een mooie productie neerzetten in korte tijd. Dat vindt iedereen leuk!

Informatie over kaartverkoop volgt later.