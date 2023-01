Muziekgroepen kunnen zich aanmelden voor Súdwest Festival in Workum

WORKUM - Zondag 19 maart organiseert kunstencentrum Atrium het jaarlijkse Súdwest Festival in Kultuerhús Klameare in Workum. Muziekgroepen die graag willen optreden tijdens het gratis toegankelijke evenement kunnen zich tot en met vrijdag 10 februari aanmelden.

Atrium geeft ensembles, orkesten, koren en andere muzikale gezelschappen in Súdwest-Fryslân graag een podium. Van beginnende AMV’ers tot ervaren muzikanten; klassiek, jazz en pop. De optredens zijn tussen 13.00 en 17.00 uur en worden verdeeld over meerdere zalen in de Klameare. Vorig jaar trok het festival circa driehonderd bezoekers.

Voor aanmelding en meer informatie kan contact worden opgenomen met Tom Dijkstra, hoofd kunsteducatie bij Atrium: tom.dijkstra@cks.nl.