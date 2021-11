Muziekconcert ‘Ferlet’ met Janneke Warringa in Mauritiuskerk IJlst

IJLST- Na het succesvolle concert onlangs van ELLA & HER MAN treedt muzikante Janneke Warringa op met haar programma ‘Ferlet’ op 12 november in IJlst. De fijne akoestiek, de vrije ruimte en faciliteiten zorgen er voor dat Stichting IJlst750 kans ziet ook in deze tijd volwaardige optredens te organiseren in samenwerking met de Mauritiuskerk.

Voorzitter Tine Bakker van de culturele Stichting IJlst750, is daarom ook extra blij dat zij de volgende voorstelling mag aankondigen. "Inmiddels zijn er al flink wat kaarten verkocht, maar er is nog plek. In de kerk kunnen we het publiek en muzikanten volop ruimte geven, ondanks de beperkende maatregelen. En dat is wel zo geruststellend en positief in deze tijden waarin niet altijd alles vanzelfsprekend gaat. En om met zangeres Janneke Warringa te spreken : Daar hebben we wel ‘ferlet’ van", aldus Tine Bakker.

Kaarten voor deze prachtige Friese vertolkingen van bekende liedjes door Janneke Warringa, kunnen besteld worden via de website van www.IJlst750.nl

Muziekvoorstelling 'Ferlet' Janneke Warringa



Zangeres Janneke Warringa brengt een nieuw, Friestalig liedjesprogramma met als thema en titel 'Ferlet'. Ferlet betekent behoefte en verlangen. Verlangen naar datgene wat wij in de afgelopen coronatijd zo gemist hebben: aanraking, verbinding, warmte, troost. Maar ook 'ferlet' aan werk, cultuur, reizen. We willen zo graag weer terug naar het vertrouwde 'normaal'. De liedjes in Jannekes programma gaan allemaal over dit thema: hoop en verlangen. Met nieuw materiaal en bestaande nummers in een Friese vertaling.



Janneke Warringa is bij uitstek een vertolker van het chanson en het kleinkunstlied. Ze voelt zich zeer verbonden met de muziek van bijvoorbeeld Jacques Brel en Edith Piaf, maar ook met het repertoire van Stef Bos, Eva Cassidy, De Dijk, Randy Newman. Janneke werkt sinds kort nauw samen met de bekende pianist Peter van der Zwaag, muzikaal begeleider van onder meer Willeke Alberti, Jenny Arean, Robert Long en Liesbeth List.



Verder wordt Janneke omringd en muzikaal ondersteund door zangeres Elske Fekkes en celliste Andrea Meijer.



Muziek :Janneke Warringa, Peter van der Zwaag, Elske Fekkes en Andrea Meijer.



Datum:12 november

Locatie: Mauritiuskerk IJlst - Eegracht

Aanvang : 20.00uur

Kaarten: €17,50 p.st



De organisatie werkt bij de entree met een coronatoegangsbewijs en coronacheck en volgens de RIVM richtlijnen mbt podia en theaters. Meer informatie over de voorstelling en huishoudelijke regels omtrent corona maatregelen

Voorstelling vrijdag 12 november : https://ijlst750.nl/muziek-ferlet/

Website Janneke Warringa : https://www.lajannmusic.nl/muziek

of bekijk de Facebookpagina www.facebook.com/ijlst750