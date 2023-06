HOMMERTS- Terwijl in Sneek het festival Ut Sneek ‘speelde’ vond er zaterdag op een steenworp afstand van Sneek ook een uniek muziek evenement plaats: Muziek op de Skoubrege in Hommerts.

Met meer dan 14 nummers gespeeld door de gelegenheidsband De Skoubregeband, en nog ludieke optredens daar omheen, was het festival zeer geslaagd te noemen. Het was de tweede editie en het tweeling dorp Hommerts Jutrijp hoopt er nog meer gevolg aan te geven. De organisatie was in goede handen en het weer was natuurlijk uitgelezen. Zeker een aanrader voor een volgende keer.