Muziek onder water en walvisvaarders aan het woord

SNEEK- Wat hoor je onder water? En heeft het gedrag van mensen daar impact op? Gefascineerd door die vraag, maakt geluidskunstenaar Tristan Visser soundscapes en geeft hij performances. In het Fries Scheepvaart Museum is momenteel zo’n soundscape te horen, bij de tentoonstelling ‘Bloed, zweet en walvistraan’. Daarin komt de walvisvaart tot leven, met name door de verhalen van na-oorlogse walvisvaarders. De verhalen en muziek komen samen op een bijzondere middag ter afsluiting van de tentoonstelling.