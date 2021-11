Muziek in de Bolswarder Martini o.l.v. Jan Brens

BOLSWARD- Speciale gast op zondag 7 november 2021 om 15.00 uur is organist Jochem Schuurman, bekend geworden door de Corona-kerkdiensten van Omrop Fryslân. Een nieuwe aanhef: geen Zingen in de Martini, maar MUZIEK in de MARTINI! Een primeur is deze middag het Fries Gemengd Ensemble met koorleider Jan Brens. Tien dames en vier heren met diverse solisten in hun midden beleven een eerste concert.

In speciale bewerkingen van de dirigent zal het koor van zich laten horen. Nederlandse en Friese teksten zijn gemaakt op vaak bekende anderstalige liederen. Het lied “Irish Blessing” kreeg de titel “Kan het ooit eens gebeuren”. Het Parelvisser-duet van Bizet werd “De Dream”. De leden van dit bijzondere ensemble zingen ook in diverse andere koren uit Sneek en omgeving.

Pianist Oeds Wijnsma uit Leeuwarden is de vaste begeleider van het ensemble. Bovendien zal hij de dirigent begeleiden in soli op de altsax en saxello.

Vaste deelnemer op de concerten in de klankvolle Martini is het Fries Blazers Ensemble

Uit een bestand van zo’n 40 muzikanten in Friesland en zelfs daarbuiten wordt bij elk optreden een 25-tal blazers geformeerd in brassband bezetting. In twee bijeenkomsten repeteren zij een 7-tal werken in arrangementen van Jan Brens. Onder zijn leiding spelen zij o.a. het “Cantique de Jean Racine” van Fauré en samen met Jochem Schuurman op orgel “Trumpet Voluntary” van J. Clarke.

Musicus Jochem Schuurman uit Drachten is o.a. vaste organist van de Martinikerk in Franeker. Hij studeerde aan het Groningse Prins Claus Conservatorium, waar hij in 2013 cum laude zijn diploma behaalde. Hij verbleef in Berlijn aan de Universität der Künste, volgde lessen bij Leo van Doeselaar en kreeg in 2013 het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong talent. In 2017 won hij de publieksprijs op het internationale César Franck-concours te Haarlem. Verder is hij orgel-en pianodocent en artistiek adviseur voor de Stichting Organum Frisicum.

Reeds 10 minuten voor aanvang van het concert is hij te beluisteren in een eigen samengesteld programma op het indrukwekkende Hinsz orgel in Bolsward.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Bolsward of aan de kerk vanaf 14.15 uur.